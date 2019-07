L’Africa Oil Week revient en force avec un agenda étoffé pour 2019

Depuis plus de vingt-cinq années, l’Africa Oil Week (www.Africa-OilWeek.com), haut lieu décisionnel du secteur pétrolier et gazier africain, rassemble en novembre, au Cap, des délégués venus de tout le continent, de Marrakech à Maputo, en passant par Lagos et Lusaka. Après concertation avec deux comités consultatifs et de nombreux entretiens avec des acteurs du secteur, […]

Depuis plus de vingt-cinq années, l’Africa Oil Week (www.Africa-OilWeek.com), haut lieu décisionnel du secteur pétr...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...