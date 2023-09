AFRIQUE L'Afrique appelle à des services climatologiques personnalisés pour construire un continent résilient au climat

Alwihda Info | Par APO - 11 Septembre 2023



En renforçant l'ensemble de la chaîne de valeur des services climatologiques, le programme améliore la précision et l'accessibilité des informations météorologiques et climatiques en temps opportun pour la prise de décision, l'adaptation et l'atténuation des risques à tous les niveaux.

Le 3ème Forum de l'OEACP et du 1er Forum ClimSA de l'Union africaine réunira plus de trois cents délégués des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), ainsi que des partenaires du programme Intra-ACP Climate Services and Related Applications (ClimSA). Les délégués élaboreront des solutions aux défis auxquels sont confrontés les fournisseurs et les utilisateurs de services climatiques en Afrique dans leur lutte contre le changement climatique.



Organisée dans le cadre du programme ClimSA, cette plateforme multipartite vise à renforcer la collaboration efficace entre les producteurs et les utilisateurs de services climatologiques grâce à l'engagement des parties prenantes. Le forum se tiendra aux Seychelles du 11 au 13 septembre 2023 sous le thème « Relier les ponts pour les services climatologiques: faire progresser le dialogue avec les parties prenantes pour renforcer la résilience régionale dans les pays vulnérables ».

Harsen Nyambe Nyambe, directeur de l'environnement durable et de l'économie bleue à la Commission de l'Union africaine, a souligné l'importance du dialogue entre les producteurs et les utilisateurs d'informations climatiques. « Pour que l'Afrique puisse construire des économies et des communautés résilientes au climat, il est impératif que les pays renforcent leurs capacités à générer et à fournir des services d'information climatique fiables, opportuns et adaptés. Cet objectif ne peut être atteint que si les producteurs et les utilisateurs de services d'information climatique engagent un dialogue efficace. Le 1er Forum africain ClimSA offre une plate-forme unique pour cet engagement », a déclaré le Directeur Nyambe



Le programme ClimSA financé par l'Union européenne est notamment mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de coordination intra-ACP – 11e Fonds européen de développement. À la Commission de l'Union africaine, le Programme soutient la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) en Afrique. L'objectif ultime du Programme est de favoriser le développement durable sur le continent. En renforçant l'ensemble de la chaîne de valeur des services climatologiques, le programme améliore la précision et l'accessibilité des informations météorologiques et climatiques en temps opportun pour la prise de décision, l'adaptation et l'atténuation des risques à tous les niveaux. Il contribue également aux efforts visant à atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 pour l'Afrique ainsi que les objectifs et cibles d'autres cadres de développement mondiaux, notamment les objectifs de développement durable (ODD), l'Accord de Paris sur les changements climatiques et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, entre autres.



Thomas Huyghebaert, chef de la coopération à la délégation de l'UE auprès de l'Union africaine, a souligné les collaborations et la coopération de longue date entre les continents africain et européen en matière de climat et d'environnement. Le programme ClimSA est un exemple récent de collaboration UA-UE. M. Huyghebaert a déclaré : « Comme cela a été souligné lors de la COP27 en Égypte et la semaine dernière lors du Sommet africain sur le climat au Kenya, l'Afrique participe activement aux solutions à la crise climatique. Il est essentiel d'impliquer toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur des services climatologiques, dans ce 1er Forum Africa ClimSA, afin d'encourager et de mettre en valeur plus d'impact sur le terrain, et ainsi démontrer davantage la collaboration réussie entre l'Afrique et l'Europe dans les domaines de l'observation de la Terre et du climat.



Dans les régions ACP, de nombreux secteurs économiques et moyens de subsistance dépendent des informations climatiques et météorologiques. Ces secteurs comprennent l'agriculture, l'énergie, la santé, les ressources en eau, les pêches, le tourisme, l'environnement et les transports. Sur le continent africain, les prestataires de services climatologiques, tels que les centres climatologiques régionaux (CCR) et les services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), fournissent des services d'information climatique à cette base d'utilisateurs diversifiée. par conséquent, le programme ClimSA renforce les capacités techniques, infrastructurelles et humaines des États membres pour soutenir les observations, la surveillance du climat et les prévisions. ClimSA facilite également la transition en douceur de l'Afrique vers l'utilisation des produits satellitaires de troisième génération (MTG) de Meteosat.



Au cours des trois jours de délibérations, le Forum ClimSA 2023 abordera des sujets tels que les services climatologiques et l'engagement des parties prenantes pour renforcer la résilience dans la région ACP, les expériences de renforcement des capacités régionales et nationales dans la fourniture et l'utilisation des services climatologiques, et la contribution de ClimSA au renforcement de la résilience au changement climatique, entre autres.



Ce Forum ClimSA 2023 est organisé conjointement par la Commission de l'Union africaine (CUA) en collaboration avec le gouvernement des Seychelles, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et l'Organisation météorologique mondiale (OMM) avec le soutien de la Commission de l'Union européenne.





Dans la même rubrique :