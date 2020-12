L’édition 2020 de la Conférence économique africaine, organisée conjointement par la Banque africaine de développement, la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), se tiendra en mode virtuel du 8 au 10 décembre 2020 sur le thème : « L’Afrique au-delà du Covid-19 : l’accélération vers un développement durable inclusif ».



La conférence réunira diverses parties prenantes, dont des décideurs politiques et des chercheurs, dans le but d’examiner l’impact socioéconomique du Covid-19 sur le continent et les mesures à prendre pour atténuer ses effets et sortir de la crise.



La conférence sera axée sur la façon dont les pays africains peuvent renforcer leur résilience et être mieux préparés à faire face aux chocs futurs. Elle présentera les meilleures pratiques en Afrique et dans d’autres pays sur la façon dont les économies africaines peuvent accélérer leurs progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations unies et les aspirations de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.