L’Afrique doit repenser la gestion de ses ressources naturelles pour éviter des conséquences socioéconomiques négatives (experts)

L’Afrique doit repenser la façon dont elle gère ses ressources naturelles afin d’éviter des conséquences socioéconomiques néfastes qui pourraient entraver son développement durable, ont déclaré des experts lors d’un webinaire organisé récemment par la Banque africaine de développement.



Le webinaire organisé par la Banque africaine de développement avec l’appui du Groupe international d’experts sur les ressources et le secrétariat du World Resource Forum a permis aux participants d’échanger sur les défis et les meilleures pratiques en matière d’évaluation des ressources naturelles.



L’appel des experts a été lancé à quelques jours de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2023 (COP28), prévue du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis.



Cette conférence sera un moment marquant où le monde évaluera les progrès réalisés dans le cadre de l’Accord de Paris.



La gestion durable des ressources naturelles en Afrique est essentielle pour réduire la dégradation de l’environnement et encourager l’adaptation aux changements climatiques. Merlyn Van Voore, cheffe du secrétariat du Groupe international d’experts sur les ressources à Genève, en Suisse, a déclaré que le monde était aux prises avec le manque d’outils et de cadre appropriés pour assurer une gestion durable des ressources naturelles.



« Il y a des chevauchements entre la gestion des ressources naturelles et ce que cela signifie concernant le climat et l’agenda du développement durable », a-t-elle déclaré.



Elle a ajouté que la fabrication de produits électroniques nécessitait une attention particulière. Par exemple, la gestion du recyclage des téléphones portables en fin de vie nécessite l’implication de plusieurs acteurs, notamment les fabricants, les travailleurs et les entreprises du secteur extractif, les utilisateurs finaux et les fournisseurs de réseaux.



Vanessa Ushie, directrice par intérim du Centre africain de gestion des ressources naturelles et d’investissement de la Banque africaine de développement, a déclaré que l’Afrique et le monde sont confrontés à une crise de la nature.



Citant le rapport Perspectives économiques en Afrique 2023 de la Banque africaine de développement, Mme Ushie a déclaré que les ressources naturelles, notamment les énergies renouvelables et les services écosystémiques, génèrent environ 62 % du PIB de l’Afrique.