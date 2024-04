L'Agence de la Grande Muraille Verte du Tchad ouvre ses portes pour présenter ses efforts contre la désertification

Les objectifs de l’ANGMV sont ambitieux et multidimensionnels. L’agence œuvre pour le reboisement et la régénération des écosystèmes dégradés, elle promeut des méthodes agricoles respectueuses de l’environnement, elle travaille à améliorer l’accès à la nourriture dans les zones touchées par la désertification. L’ANGMV soutient aussi des projets qui favorisent la croissance économique locale et elle veille à la conservation des espèces et des écosystèmes.



Aux côtés d’un large panel d’organismes partenaires, France Volontaires Tchad présente le Programme des Volontaires pour la Grande Muraille Verte (V-GMV). Actuellement, 6 volontaires français et 4 volontaires tchadiens sont déployés auprès des ONG Chora, Lead Tchad et Moustagbal dans le cadre de ce programme. De plus, 4 volontaires tchadiens sont en mission en France, collaborant avec des associations engagées dans les questions environnementales. À terme, le programme prévoit le déploiement de 17 volontaires pour soutenir des projets liés à la Grande Muraille Verte, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique.