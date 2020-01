L’Algérie décide d’envoyer 100 tonnes d’aides humanitaires urgentes en Libye

L’Algérie a décidé, sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune d’envoyer en Libye plus de 100 tonnes d’aides humanitaires “importantes et urgentes” constituées de denrées alimentaires, de médicaments, de vêtements, de tentes, de groupes électrogènes et autres, a indiqué jeudi un communiqué de la Présidence de la République. “Sur instruction de Monsieur le […]

