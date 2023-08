L'Algérie refuse "catégoriquement" l'intervention militaire au Niger : "une menace directe"

"L'intervention militaire au Niger est une menace directe pour l'Algérie et nous la refusons catégoriquement", a souligné le chef de l'État.



"Les problèmes doivent être résolus par les voies pacifiques", a-t-il poursuivi en évoquant les événements au Niger.



"Il y a eu un coup d'État [au Niger]. Nous avons affirmé que nous sommes avec la légalité constitutionnelle. Et il est nécessaire de revenir à cette légitimité. Nous sommes prêts à les aider", a ajouté M. Tebboune.



Le 4 août, les participants à une réunion d'urgence des chefs d'état-major des forces armées de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) à Abuja ont adopté un plan pour une intervention militaire au Niger.



L'Algérie est le voisin du Niger et partage avec lui plus de 950 kilomètres de frontières terrestres.