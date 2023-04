L'Allemagne réagit à l'expulsion de son ambassadeur au Tchad

Les autorités tchadiennes n'ont pas fourni d'autres explications sur cette mesure. Toutefois, le ministère allemand des Affaires étrangères à Berlin a déclaré que les raisons de cette décision étaient "absolument incompréhensibles" et qu'il était en contact avec le gouvernement tchadien pour en savoir plus.



L'ambassadeur Kricke était en poste au Tchad depuis juillet 2021 et a également servi en tant qu'ambassadeur en Niger et aux Philippines. Avant de prendre ses fonctions à N'Djamena, il était le représentant spécial de l'Allemagne pour la région du Sahel.