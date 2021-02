L'Alliance Sahel formule des orientations stratégiques en faveur d'interventions efficaces

L'Alliance Sahel a tenu lundi sa deuxième assemblée générale à N'Djamena, en marge de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. La rencontre a permis de rendre compte des réalisations enregistrées en 2020, approfondir le dialogue avec le G5 Sahel et formuler des orientations stratégiques en faveur d'interventions efficaces, concertées, alignées sur les priorités de développement dans le cadre de la Coalition pour le Sahel.



L'Alliance Sahel recommande d'intensifier le dialogue avec le G5 Sahel et ses États membres par des contacts réguliers au plus haut niveau, en étant attentifs aux préoccupations et priorités exprimées.



Elle suggère d'accroitre les efforts de coordination et de concentration sur les zones vulnérables, en définissant des stratégies d'interventions dans chaque zone prioritaire de l'approche territoriale intégrée, adossées aux plans de développement locaux, assortis de modes opératoires adaptés et d'indicateurs de succès mesurables.



La présence et le redéploiement de l'État ainsi que des services publics sur les territoires des pays du G5 Sahel doit être soutenu, en mettant l'accent sur la délivrance des services essentiels, le renforcement de la résilience des populations vulnérables, en particulier des jeunes, des femmes et des personnes handicapées, et en restaurant et consolidant la cohésion sociale et la confiance des citoyens dans leurs institutions publiques.



L'Alliance Sahel évoque également l'accompagnement nécessaire des États dans la mise en oeuvre des réformes structurelles pour renforcer l'État de droit, la gouvernance transparente, inclusive et effective. Elle souhaite un soutien adapté au développement du secteur privé sahélien, en accordant une place particulière aux femmes et aux jeunes, aux chaines de valeur agricoles, au climat des affaires, aux questions d'accès aux financements, de partage de risque, de renforcement des compétences et d'innovation.



La crise sanitaire qui touche le monde implique un soutien nécessaire à la réponse des pays du G5 Sahel. Aussi, l'égalité des genres et la défense des droits des femmes doivent bénéficier d'efforts accrus.