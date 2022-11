INTERNATIONAL L'Alliance mondiale pour l'énergie fait état d'une excellente première année

Alwihda Info | Par PRNewswire - 15 Novembre 2022



SHARM EL SHEIKH, Égypte - Depuis son lancement lors de la COP26, l'Alliance mondiale pour l'énergie au service des populations et de la planète (GEAPP) a fait progresser les solutions d'énergie propre pour soutenir le développement économique et les priorités climatiques dans 12 pays sur plusieurs continents, et prévoit de s'étendre à sept autres pays l'année prochaine.

Engagement de plus de 350 millions de dollars pour stimuler le développement additionnel et le financement commercial.

L'investissement de 40 millions de dollars de la GEAPP dans cinq initiatives permet à lui seul d'accélérer le financement du développement à hauteur de 630 millions de dollars supplémentaires.

Partenariat avec les gouvernements de 12 pays, et prochainement 19, afin de faire progresser leurs programmes nationaux pour un meilleur accès à l'énergie, une décarbonation plus rapide, la création d'emplois et le développement de l'économie.

Expansion de l'Alliance avec l'ajout de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII), portant ainsi l'Alliance à 19 partenaires avec une capacité de co-investissement cumulée à 11,5 milliards de dollars.

Publication de son premier rapport d'impact, Powering People and Planet, avec l'accent initial mis sur une méthodologie d'impact robuste et des mises à jour sur les programmes de pays pour 2022. L'Alliance a été créée en 2021 pour accélérer la mise en place de technologies énergétiques propres et de nouvelles sources de financement afin d'apporter une énergie fiable, qui améliore les moyens de subsistance, aux quelque 3,6 milliards de personnes qui en sont privées. En travaillant avec les pays en développement, l'Alliance cherche à favoriser la collaboration et la rapidité dans l'exploitation des ressources humaines et financières considérables nécessaires pour réduire la pauvreté énergétique tout en luttant contre le changement climatique.



La GEAPP a déjà fait d'importants progrès vers les objectifs d'accès à l'énergie, de réduction des émissions et d'amélioration des moyens de subsistance. En tout, en s'appuyant sur les projets de ses fondateurs philanthropes, l'Alliance a :

- Ajouté plus de 245 000 connexions énergétiques nouvelles ou améliorées

- Impacté plus d'un million de vies

- Permis une capacité d'énergie renouvelable de 25 MW

- Prévenu ou évité l'émission de 117 000 tonnes de carbone



« Il est inacceptable que la moitié de notre population mondiale n'ait toujours pas accès à une énergie fiable, essentielle pour une vie saine et des moyens de subsistance productifs », a déclaré Jonas Gahr Støre, Premier ministre norvégien et coprésident du Global Leadership Council de la GEAPP. « En 2021, les nouveaux projets d'énergie propre ont produit un quart de l'électricité nécessaire pour mettre fin à la pauvreté énergétique, sauf que presque tout cela s'est produit dans les économies développées. Nous devons agir plus rapidement et trouver de nouveaux modèles innovants lorsque le statu quo n'est pas efficace. La Norvège est heureuse de travailler avec la GEAPP. J'invite d'autres pays à se joindre à nous. »



L'Alliance est désormais présente dans 12 pays d'Afrique (République démocratique du Congo, Ethiopie, Malawi, Nigeria, Afrique du Sud, Sierra Leone et Ouganda), d'Asie (Inde, Indonésie et Myanmar) et d'Amérique latine (Haïti et le territoire américain de Porto Rico). Suite à son premier appel à partenariats nationaux lors de la COP26, l'Alliance a entamé des travaux avec le Vietnam, le Bangladesh, le Bénin, le Burundi, la Colombie, le Pakistan et le Panama.



