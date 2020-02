L’Ambassadeur de la République de Bulgarie au Royaume du Maroc Yuri Sterk a rendu visite à M. André Azulay, Premier conseiller du Roi Mohammed VI

Dans le cadre d’une rencontre qui s’est tenue dans une ambiance conviviale et chaleureuse, le Premier Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, André Azoulay, et l’Ambassadeur de Bulgarie au Maroc Yuri Sterk ont salué l’état des relations bilatérales bulgaro-marocaines marquées par une longue histoire de liens amicales et de coopération. L’Ambassadeur Sterk a […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...