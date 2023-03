L’Arabie saoudite dépose 5 milliards de dollars à la Banque centrale de Turquie

Ahmed Aqeel Al-Khateeb, ministre du tourisme de l’Arabie saoudite et Président du Conseil d’administration du Fonds saoudien pour le développement (FSD), a aujourd’hui signé l’accord avec le gouverneur de la Banque centrale de la République de Turquie, Şahap Kavcıoğlu.



Cette démarche témoigne non seulement de la coopération étroite et des liens historiques entre le Royaume d’Arabie saoudite et la République de Turquie et leurs peuples, mais reflète également l’engagement du Royaume d’Arabie saoudite à soutenir la Turquie dans ses efforts visant à renforcer son économie et promouvoir la croissance sociale et le développement durable.



Le dépôt de 5 milliards de dollars permettra de renforcer l’économie turque en traitant les problèmes économiques affrontés par divers secteurs. En plus, cette initiative incarne le ferme soutien du Royaume d’Arabie saoudite au peuple turc et sa confiance dans l’avenir de l’économie turque.