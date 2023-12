L'Engagement de la France à la COP28 : Priorités et Actions pour un Avenir Durable

La Planification de la Fin des Énergies Fossiles



Dans son discours en session plénière, le Président Macron a souligné l'importance de planifier la transition énergétique. Dès 2023, la France s'engage à réduire significativement sa dépendance aux énergies fossiles, une première depuis la révolution industrielle. Cette démarche s'inscrit dans un effort global de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de promotion des énergies renouvelables.



La Sortie du Charbon avant 2030



Le Président a également mis l'accent sur l'urgence de sortir du charbon, notamment pour les pays les plus développés et les plus émetteurs, dont les membres du G7 et la Chine. La France, se positionnant en leader, prévoit de fermer ses dernières centrales à charbon d'ici 2027. Par ailleurs, le G7 a déjà engagé près de 50 milliards de dollars depuis la COP26 pour soutenir les pays émergents dans leur transition énergétique.



Solidarité avec les Pays les Plus Touchés par le Changement Climatique



La France a réitéré son engagement à ne laisser aucun pays face à un dilemme entre lutte contre la pauvreté et actions climatiques. En réallouant une partie de ses droits de tirage spéciaux du FMI et en encourageant les investissements privés, la France vise à soutenir activement les pays du Sud. L'accent est notamment mis sur le développement agricole adapté au changement climatique, comme en témoigne l'investissement de 150 millions d’euros dans la Grande Muraille Verte en Afrique.



Partenariats Internationaux Concrets



En marge de la COP28, la France a signé trois partenariats internationaux démontrant son soutien aux pays du Sud :



Un partenariat avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, doté de 100 millions de dollars, pour la préservation des zones riches en carbone et biodiversité. Un partenariat de 50 millions de dollars avec la République du Congo, axé sur la biodiversité et le climat, incluant la reforestation et la protection des aires marines.



Un partenariat de 62 millions de dollars avec la République démocratique du Congo, focalisé sur la biodiversité, la protection des forêts, l'agriculture durable et les énergies renouvelables.

Ces initiatives, financées conjointement par la France, l'UE, et d'autres partenaires, témoignent de l'engagement résolu de la France dans la lutte contre le changement climatique et le soutien aux pays en développement. La COP28 est ainsi un jalon crucial dans le parcours de la France vers un avenir plus vert et plus équitable sur la scène internationale.