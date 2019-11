L’Éthiopie et le Fonds international de développement agricole (FIDA) aident les familles à s’adapter aux chocs climatiques grâce à un nouveau projet de plusieurs millions de dollars

Quelque 500 000 familles éthiopiennes parmi les plus vulnérables doivent bénéficier d’un nouveau projet s’élevant à 451 millions d’USD et visant à accroître leur résilience face aux chocs climatiques qui touchent les régions les plus pauvres du pays. Depuis plus de 20 ans, les changements climatiques mettent à rude épreuve l’économie éthiopienne et les moyens […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...