AFRIQUE L’Éthiopie s'efforce d'améliorer son image après des décennies de répression des médias

Alwihda Info | Par Reuters - 9 Juin 2019 modifié le 9 Juin 2019 - 09:18



L'Éthiopie a été accusée d'avoir utilisé ses préoccupations en matière de sécurité comme un prétexte pour étouffer la dissidence et la liberté des médias, mais sous le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed, le pays de l'Afrique de l'Est travaille aujourd'hui à se débarrasser de cette image.



Abiy Ahmed, entré en fonction en avril 2018, a gagné les éloges de la communauté internationale pour s'être engagé à introduire de réformes radicales, qui ont vu la libération de milliers de prisonniers, parmi lesquels des dissidents et des journalistes.



Tolera Fikru est le directeur général d'Oromia Media Network, qui a déjà diffusé des émissions en langue oromo en provenance des États-Unis.



La station a ouvert son studio à Addis-Abeba l'année dernière.



Selon Fikru, bien que les choses changent lentement, il reste encore beaucoup à faire.



"Le gouvernement au pouvoir voulait détruire tous les médias au service de la population, de la démocratie véritable et des droits de l'homme en les diffamant. Il a mené une guerre violente pour nous faire taire. Ils ont vidé les caisses de la nation en essayant de nous faire taire et en verrouillant très souvent nos stations", a-t-il déclaré.



Mais l'épanouissement des libertés politiques au cours de l'année écoulée s'est accompagné d'une montée de la violence ethnique.



Les rivalités entre les groupes ethniques - autrefois réprimés par un État à la poigne de fer - ont explosé au grand jour et les Nations Unies ont déclaré que 2,4 millions d'Ethiopiens sont actuellement déplacés à cause de ces conflits.



Reporters sans frontières (RSF) indique que pour la première fois en 15 ans, aucun journaliste n'a été arrêté en relation avec son travail et que plus de 250 sites Web et blogs précédemment interdits sont en cours d'exécution.



Les services Internet mobiles et à large bande, qui ont souvent été fermés dans les régions touchées par les troubles qui menaçaient les coalitions au pouvoir maintenant le contrôle du pays, ont été rétablis.



En 2014, neuf journalistes et blogueurs ont été inculpés de tentatives d'incitation à la violence, ce qui a incité des groupes de défense des droits de l'homme à accuser le gouvernement de réprimer ses détracteurs.



Les journalistes ont évoqué une loi antiterroriste, adoptée en 2009, qui stipule que quiconque est surpris en train de publier des informations susceptibles d'inciter les lecteurs à commettre des actes de terrorisme peut être condamné à une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans.



Wubishet Taye, rédacteur en chef du Gulele Post Magazine, a été victime de la loi controversée. Il a déjà été inculpé et condamné à 14 ans de prison en vertu de la législation.



Il a finalement été libéré en 2018 après avoir purgé 7 ans de prison.



"Lorsque la loi antiterroriste de la proclamation 652/200 a été conçue, elle visait la presse, les politiciens et, d'une manière générale, elle devait dissuader la liberté d'expression. J'ai donc constamment critiqué cette loi. Beaucoup de personnes ont été emprisonnées, y compris des enseignants, les leaders religieux à la fois chrétiens et musulmans, à la suite de cette loi antiterroriste. Mon cas était le même", a-t-il déclaré.



" La plupart des personnes qui travaillent dans les échelons inférieurs du gouvernement ont une compréhension limitée des médias. Nous rencontrons beaucoup de protestation et lorsque nous essayons de résoudre ces problèmes avec eux, soit ils ont tendance à nous éviter, soit ne réagissent pas correctement. C'est l'un des défis émergents auxquels nous sommes confrontés ", a déclaré Fikru.



De plus en plus d'Éthiopiens lisent des journaux et se disent intéressés par les pages évoquant la politique et la société qu'ils ne lisaient pas dans le passé.



Pendant le week-end, les résidents d'Addis se rassemblent souvent à l'extérieur des cafés pour acheter ou louer des journaux et suivre l'évolution de la situation dans le pays.



''Vous savez qu'ils ont été réprimés dans le passé. Maintenant, depuis qu'ils ont été libérés, ils se sont mis à cibler des individus et ont commencé à travailler sur des questions ethniques. C'est ce que je suis en train d'observer. Les médias devraient critiquer quand quelque chose ne va pas et donner du crédit pour un travail bien fait. Il n'est pas bon de cibler et d'attaquer des individus. ", a déclaré Eba Lenjisa, résidente d'Addis.



L'Éthiopie occupe le 150e rang sur 180 pays dans le classement mondial RSF 2018 de la liberté de la presse.



Le pays a mis en place une commission chargée de réviser sa législation sur les médias dans le but d'améliorer les conditions de travail et la liberté de la presse au profit des médias.



(Donna Omulo, Kumerra Gemechu)





