L’Exposition ivoirienne d’Atlanta : Les produits made in Côte d’Ivoire et la culture ivoirienne à l’honneur aux Usa

L’Exposition ivoirienne d’Atlanta dénommée « Ivorian Expo d’Atlanta » s’est tenue le 1er septembre 2019, dans la ville d’Atlanta (Etat de Géorgie), aux Etats Unis, sous le thème de la « culture et de l’entrepreneuriat made in Côte d’Ivoire ».

Cette Exposition qui en était à sa première Edition a été placée sous le parrainage du Ministre ivoirien de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Madame Mariatou Koné et sous la présidence de l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire aux Etats Unis, S.E.M Haidara Mamadou.

Le principal objectif de cette Foire était de « faire découvrir la culture ivoirienne aux communautés américaines en vue de susciter leur intérêt pour la Côte d’Ivoire », a expliqué la promotrice de l’évènement, Madame Mada Diakité, résolue à faire de Ivorian Expo d’Atlanta une Foire pérenne de promotion de la Côte d’Ivoire.

Les nombreux visiteurs qui se sont rendus à cette foire ont pu apprécier la qualité des produits exposés, de même que la richesse culturelle de la Côte d’Ivoire, à travers la diversité des stands d’exposition des produits de consommation fabriqués par des Ivoiriens, la prestation des groupes de danses traditionnelles, un défilé de mode et des jeux « questions-réponses » sur la culture ivoirienne.

Madame Mada Diakité qui a reçu les encouragements et le soutien de l’Ambassadeur pour la réalisation de ses ambitions de promotion de la Côte d’Ivoire, a plaidé pour un appui et un accompagnement des Autorités ivoiriennes, afin de donner plus d’envergure à cette exposition dont la première Edition a tenu toutes ses promesses.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/lexposition-...