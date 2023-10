L'IFC investit dans un nouveau fonds pour soutenir la croissance des entreprises de santé et de services financiers en Afrique et en Asie

La SFI investit 50 millions de dollars dans le fonds LeapFrog Emerging Consumer Fund IV LP, qui vise un milliard de dollars d'engagements et représentera l'offre la plus importante de LeapFrog à ce jour. L'investissement de la SFI dans le fonds sera accompagné d'un montant supplémentaire de 50 millions de dollars, qui permettra à la SFI d'investir de manière sélective aux côtés du fonds dans les entreprises du portefeuille de LeapFrog.



Le fonds se concentrera sur la croissance des entreprises dans les domaines de la santé et des services financiers en aidant les entreprises à adopter des solutions numériques et à offrir de nouveaux produits qui peuvent atteindre des segments de population mal desservis. En outre, la SFI travaillera avec LeapFrog pour améliorer la diversité des genres au niveau du gestionnaire du fonds et des entreprises dans lesquelles le fonds investira.