L'ITFC (La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce) lance le Fonds de Développement du Commerce (TDFD) pour soutenir les initiatives commerciales intra-OCI

La Société Internationale Islamique du Financement de Commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a lancé un nouveau Fonds de Développement du Commerce (TDFD) doté d’un capital initialement ciblé à 50 millions de dollars US pour soutenir les projets de développement du commerce dans les pays membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et les communautés musulmanes des pays non-membres.

Le Fonds est un Waqf, ce qui signifie, du point de vue de la charia, que la dotation est inaliénable et n’appartient à personne, le but étant de le faire fructifier le principal et de disposer les bénéfices à des œuvres caritatives s ou charitables.

Le Fonds, utilisera les retours sur investissement pour des subventions ou des financements concessionnels liés à la conception et à l'exécution d'activités relatives au commerce, à la sensibilisation ou au partage des connaissances sur les questions liées au commerce et à l'assistance technique liée au commerce.. Les ressources du fonds seront utilisées dans des investissements conformes à la Charia, 50% des rendements étant alloués à des fins opérationnelles et les 50% restants allant au capital pour augmenter le fonds. Ce modèle opérationnel permettra au fonds de se développer et maintenir un plateforme durable de financement au fil du temps. .

Le fonds a jusqu'à présent contribué, entre autres, à répondre aux besoins des pays membres pour combattre les conséquences socio-économiques de la Pandémie du COVID-19, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement des pays qui en ont le plus besoin en nourriture et en fournitures médicales essentielles.

M. Hani Salem Sonbol, Directeur General de ITFC a déclaré: “Le Fonds de Développement du Commerce de l'ITFC nous permettra d'aller encore plus loin dans notre soutien aux pays membres en fournissant des ressources financières supplémentaire pour soutenir les initiatives et interventions liées au commerce et donc de développer le commerce au sein et entre les pays membres de l'OCI et d'atteindre également les communautés musulmanes des pays non membres, en renforçant l'activité commerciale d'import-export dans le monde musulman.”

Outre le réinvestissement des rendements dans le fonds, le capital continuera d’être approvisionné par les contributions de l'ITFC, des gouvernements, des institutions et des particuliers des pays membres et non membres.

A propos du Fonds de Développement du Commerce (TDFD) :

Le Fonds de développement du commerce de l'ITFC (TDFD) est un fonds conforme à la charia, doté d'un capital initial ciblé à 50 millions de dollars américains, qui est géré par la Société Internationale Islamique du Financement Commerce. Le TDFD a commencé à fonctionner le 6/5/1441H (1/1/2020) pour soutenir et renforcer les activités commerciales entre les pays membres de l'Organisation de la Coopération Islamique. Il a également pour mandat de fournir une assistance dans les situations d'urgence telles que la pandémie du COVID-19.

En tant que fonds à but non lucratif, 50 % des revenus sont investis à des fins opérationnelles, tandis que les 50 % restants sont réinjectés dans le fonds. L’objectif étant de renforcer la résilience des communautés, des PME et du commerce entre les pays membres de l'OCI et dans le monde musulman.

À propos de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) :

La Société Internationale Islamique du Financement du Commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org) est un membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a pour vocation de faire progresser le commerce entre les Pays Membres de l'OCI, permettant en définitive de contribuer à son objectif prioritaire visant à améliorer les conditions socio-économiques des personnes à travers le monde. Démarrant ses activités en janvier 2008, l'ITFC a depuis renforcé toutes les opérations de financement commercial qui étaient gérées par différents guichets du groupe de la BID. L'obtention de la notation de A1 de Moody's démontre l'efficacité de la prestation de la Corporation en répondant rapidement aux besoins du client dans un contexte obéissant aux lois du marché.

Depuis 2008, l'ITFC a fourni plus de 51 milliards de dollars pour financer le commerce dans les Pays Membres de l'OCI, faisant de la Corporation le premier fournisseur de solutions commerciales pour répondre aux besoins des Pays Membres de l'OCI. En endossant le rôle de catalyseur du développement commercial parmi les Pays Membres de l'OCI et au-delà, la Corporation permet aux entités des Pays Membres d'accéder plus facilement au crédit commercial et leur fournit les outils de renforcement de leur capacité en matière de commerce, ce qui leur permet d'être compétitives sur le marché international.