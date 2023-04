L'Institut Confucius de l'Université de N'Djamena promeut la diversité culturelle à travers la langue chinoise

De son côté, l'ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Xining, a souligné que la langue chinoise fait partie des six langues officielles de l'ONU et que plus de 100 millions de personnes l'apprennent ou la parlent, sans compter les 1,4 milliard d'habitants en Chine.



L'apprentissage de la langue chinoise permet d'enrichir sa vision du monde, de comprendre les dynamiques du développement chinois et de découvrir d'autres façons de penser, d'agir et de créer. C'est pourquoi je vous recommande vivement de découvrir cette langue, que ce soit par curiosité, par passion ou par ambition. Vous découvrirez un monde nouveau, plein de surprises et d'opportunités.



L'apprentissage de la langue chinoise est un atout majeur pour s'adapter aux changements d'aujourd'hui et relever les défis du futur. La Chine est devenue le plus grand partenaire commercial de plus de 130 pays et régions, y compris le Tchad. Grâce à la création du premier Institut Confucius au Tchad en 2021, les jeunes Tchadiens intéressés par la langue chinoise ont la possibilité de l'apprendre.