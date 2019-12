L'Internet Society Foundation annonce des subventions de 300 000 $ pour des projets qui font la promotion des avantages de l'Internet

La nouvelle Internet Society Foundation a attribué sa première série de subventions (de 12 000 à 30 000 dollars chacune) à 13 projets innovatives qui visent à déployer les avantages de l’internet à travers le monde.

L’Internet Society (ISOC) (https://www.InternetSociety.org/) a créé l’Internet Society Foundation (http://bit.ly/2rOclzv) dans le but de financer des projets visant à améliorer la qualité de vie des gens partout dans le monde. La fondation attribue des subventions à des chapitres locaux de l’Internet Society, à des organisations sans but lucratif et à des personnes qui se consacrent à fournir un véritable accès à un internet ouvert, connecté à l’échelle mondiale et fiable pour tous les utilisateurs.

Sur la quarantaine de candidatures reçues cette année, 13 projets ont été sélectionnés par un comité qui les a évalués en fonction de critères relatifs, à l’originalité, l’innovation, l’impact sur la communauté, la durabilité et la faisabilité technique entre autres.

Pour l’Afrique, les projets suivants ont reçu une subvention :

30 000 dollars pour créer des points d’accès Wi-Fi et un Centre des médias hors réseau au sein de la Mamaila Tribal Authority, en Afrique du Sud. Ce projet renforcera également les capacités de la communauté moyennant une formation à la cybersécurité, au développement de contenus, à l’entrepreneuriat, la construction, l’exploitation et la maintenance de réseaux communautaires. L’objectif est de permettre aux jeunes sans emploi de s’organiser en coopératives pour faire avancer leurs aspirations socio-économiques et étendre l’infrastructure de réseau prévue.

12 322 dollars iront à la création de réseaux communautaires pour les 5 000 habitants de trois communautés agricoles isolées et leur sensibilisation, à Madagascar. Le projet offrira également une formation technique et des compétences de base sur l’internet à un groupe de personnes qui formeront ensuite d’autres personnes à l’utilisation de l’internet afin d’obtenir des informations pratiques pour leur développement économique (telles que les prévisions météorologiques pouvant avoir un impact sur les récoltes et les prix des produits agricoles qu’elles vendent.

30 000 dollars pour générer des données statistiques fiables sur l’utilisation de l’internet au Mali, en particulier sur l’utilisation / le mauvais usage des médias sociaux, qui sont devenus populaires dans les zones rurales et urbaines. La plupart des données existantes ont été produites à des fins commerciales par des opérateurs de télécommunications et les résultats ont été peu diffusés. En revanche, les résultats de ce projet seront largement publiés et diffusés.

L’Internet Society Foundation octroie des subventions à la communauté de l’internet, aux chapitres locaux de l’Internet Society, à des organisations et à des personnes travaillant sans but lucratif à l’un ou plusieurs des secteurs de programme suivants :

Initiatives qui renforcent la capacité de la communauté à accéder à l’internet et à en tirer profit (amélioration des compétences en littératie numérique, augmentation du nombre de personnes connectées, sensibilisation et production de contenus locaux) ;

Initiatives de réponse aux catastrophes naturelles ;

Ouverture de possibilités de recherche sur des sujets techniques, économiques et de politique publique ;

Initiatives de démonstration de techniques innovantes visant à l’avancement de l’internet pour tous ; et

Projets locaux et régionaux soutenus par les 140 sections locales de l’ISOC (« Au-delà du net »).

L’Internet Society Foundation lancera son prochain appel à candidatures début 2020. Pour plus d'informations sur les futurs appels à candidatures, visiter le site internet : http://bit.ly/2PvLrW2.

