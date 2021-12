L'OCI appelle à fournir une assistance humanitaire à l'Afghanistan.

Le Secrétaire général de l’OCI a exprimé ses sincères remerciements au Royaume d’Arabie Saoudite, Président de la Quatorzième session du Sommet islamique, pour son initiative de convoquer cette importante réunion, qui s’inscrit dans le droit-fil de son engagement résolu en faveur du soutien à la solidarité et à l’action islamique commune. Il a également adressé ses vifs remerciements au Gouvernement et au peuple de la République islamique du Pakistan pour avoir accueilli la Conférence et pour la chaleureuse hospitalité réservée aux participants, réaffirmant son attachement total à la cause de l’Oummah islamique et sa détermination à promouvoir la sécurité et la paix dans la région.



Dans son discours, le Secrétaire général a appelé toutes les parties afghanes à œuvrer à faire prévaloir les intérêts du peuple afghan, à protéger les vies, à renoncer à la violence et à instaurer une paix durable en vue de concrétiser les aspirations du peuple afghan et ses espoirs en matière de stabilité, de vie décente et de bien-être, réitérant, à cet égard, le soutien de l’OCI au processus de paix en Afghanistan. Il a également exprimé la pleine disposition de l’OCI à contribuer aux efforts régionaux et internationaux visant à instaurer la paix pour le peuple afghan, à exploiter tout son potentiel pour parvenir à la paix, à la sécurité et à la stabilité en Afghanistan, et à établir les contacts nécessaires à cet égard.



M. Taha a, également, réaffirmé que le rôle de l’Organisation de la Coopération Islamique en matière d’assistance humanitaire est plus que jamais nécessaire au vue de l’ampleur des défis humanitaires croissants auxquels le peuple afghan est confronté. À cet égard, il a appelé à renforcer le rôle de la mission de l’OCI à Kaboul et à le doter des ressources financières, humaines et logistiques nécessaires afin de permettre de s’acquitter pleinement de ses responsabilités en matière de coordination des opérations humanitaires et de soutien au développement en faveur du peuple afghan. Aussi, le Secrétaire Général a-t-il exhorté les États membres et les institutions de l’OCI à fournir une assistance humanitaire par le truchement de la mission de l’OCI.



S’agissant du volet politique, le Secrétaire Général a réitéré l’impératif de conjuguer tous les efforts pour faire front au terrorisme et aux actes de violence en Afghanistan et pour veiller à ce que le territoire afghan ne soit pas utilisé comme plate-forme ou comme refuge par les organisations terroristes.