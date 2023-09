L’OCI appelle à prendre des mesures pour résoudre le conflit du Jammu-et-Cachemire

Le groupe de contact de l’Organisation de coopération islamique (OCI) sur le Jammu-et-Cachemire a tenu une réunion, au niveau ministériel, en marge de la soixante-dix-huitième session de l’Assemblée générale de l’ONU, à New York, le 20 septembre 2023.



La réunion a été présidée par le secrétaire général de l'OCI, Hissein Brahim Taha, qui a passé en revue l'évolution de la situation actuelle au Jammu-et-Cachemire, expliquant en même temps que, pendant plus de quatre décennies, l'Organisation a adopté, lors de ses sommets et réunions ministérielles, de nombreuses décisions et résolutions en soutien et en solidarité avec le peuple cachemirien, dans sa lutte pour obtenir son droit à l'autodétermination.



Le secrétaire général a indiqué que cette réunion se tenait à la suite du quatrième anniversaire des mesures illégales et unilatérales prises dans l'État du Jammu-et-Cachemire occupé par l'Inde, réitérant l'appel de l'Organisation à la communauté internationale pour qu'elle prenne des mesures concrètes afin de résoudre ce conflit, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU.



Il a souligné également la nécessité pour la communauté internationale d'intensifier ses efforts pour régler la question du Jammu-et-Cachemire, afin de compléter les efforts de l'Organisation de coopération islamique.



Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique du Pakistan, Jalil Abbas Jilani, a informé le Groupe de contact de la situation actuelle sur le terrain, depuis sa dernière réunion tenue en marge de la quarante-neuvième session du conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI à Nouakchott, République islamique de Mauritanie, en mars 2023.



Il a exprimé sa gratitude au secrétaire général, et aux membres du Groupe de contact, pour leur soutien infatigable au Pakistan sur le conflit du Jammu-et-Cachemire, et a examiné une série d'incidents de violations des droits de l'homme dans ladite région occupée par l'Inde.