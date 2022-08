L'OCI appelle à une intervention urgente pour sauver la Somalie de la menace de famine

Le Secrétaire général de l'OCI, M. Hissein Brahim Taha, a souligné l'importance d'agir très rapidement pour éviter la famine généralisée, qui menace la vie de plus de sept millions de personnes, tout en indiquant que l'OCI partage la grave préoccupation de nombreux partenaires humanitaires concernant cette catastrophe humanitaire, l'ampleur de la réponse internationale à la famine en Somalie et met en garde contre le ralentissement de l'intervention humanitaire et la nécessité d'agir immédiatement avant qu'il ne soit trop tard.



Le Secrétariat général appelle la communauté internationale, les États membres et ses partenaires de l'action humanitaire à redoubler d'efforts pour alléger les souffrances des personnes touchées par la sécheresse et à élever le niveau d'intervention des secours d'urgence afin de ne pas aggraver la situation humanitaire actuelle et pour éviter la propagation d'une grave famine, elle est, par l'intermédiaire de son bureau régional en Somalie, demeure pleinement disposée à coopérer avec la communauté internationale et ses partenaires humanitaires à cet égard à la lumière de ses efforts en cours en Somalie pour soutenir le peuple somalien.



Le Secrétariat général a affirmé son engagement à mettre en œuvre la résolution publiée par la quarante-huitième session du Conseil des ministres des Affaires étrangères tenue à Islamabad, au Pakistan, en mars 2022, qui a réaffirmé l'engagement de l'organisation à atténuer les souffrances du peuple somalien et a exhorté à intensifier l'aide à ceux touchés par la sécheresse.