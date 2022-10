L’OCI appelle les États membres à renforcer l’appropriation des différents programmes d'action 2025

Dans un message dont lecture a été donnée en son nom par le Dr. Ahmad Kawesa Sengendo, Secrétaire Général Adjoint aux Affaires Économiques, à l’ouverture de la 45ème Réunion du Conseil d’Administration du Centre de Recherches Statistiques, Économiques, Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC), Son Excellence le Secrétaire Général a remercié le SESRIC d’avoir finalisé le Rapport d’étape à Mi-parcours du Programme d’action OCI-2025, en plus d’une série de documents de recherche, d’études et de rapports sur les questions socio-économiques, y compris l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur le développement durable des États membres de l’OCI, que le SESRIC a continué d’élaborer dans le cadre de son mandat.



M. Hissein Brahim Taha a, en outre, relevé qu’en dépit de la pandémie de la COVID-19 et de la crise alimentaire mondiale, le SESRIC est resté actif et opérationnel, et a organisé toute une gamme de programmes de renforcement des capacités et de formation dans les domaines de l’agriculture, de la finance et du commerce, de la gestion de l’eau, du tourisme, de l’emploi des jeunes et des statistiques.



Le Secrétaire Général de l’OCI a également exprimé sa profonde gratitude au Gouvernement et au peuple de Türkiye pour avoir accueilli de cette Réunion d’envergure, ainsi que pour son soutien constant au SESRIC et pour les facilités qu’ils ne cessent de lui fournir depuis sa création.



Son Excellence a, ensuite, souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’administration du SESRIC, représentants l’Indonésie, le Koweït, le Pakistan, le Gabon et la Guinée, avant de les féliciter pour leur élection bien méritée au sein de cet organe important. Aussi, M. Taha a-t-il rendu un vibrant hommage au Royaume d’Arabie Saoudite, à la Tunisie et à la Côte d’Ivoire pour leur réélection pour un nouveau mandat. Le Secrétaire général a, en conlcusion, assuré le SESRIC de son soutien assidu.