L'OCI aux côtés du Tchad pour surmonter "tous les obstacles et promouvoir la paix"

À l'invitation du gouvernement de la République du Tchad, Hissein Brahim Taha, secrétaire général de l'Organisation de Coopération Islamique (OCI), a participé le 20 août 2022 à N'Djamena, à la cérémonie d'ouverture du dialogue national inclusif et souverain entre tous les partis politiques, les forces de la société civile et les représentants des forces vives au Tchad, suite à la signature de l’accord de Doha pour la paix entre le gouvernement de transition et les mouvements politiques et militaires d'opposition.



Cet important dialogue national vise à discuter de toutes les questions de la période de transition et des défis politiques, sécuritaires, économiques et sociaux auxquels le Tchad est confronté.



A cette occasion, le secrétaire général a prononcé une allocution dans lequel il a exhorté toutes les parties à redoubler d'efforts pour la réussite de ce dialogue et à relever tous les défis auxquels le Tchad est confronté dans le but d'instaurer la sécurité et la paix et de créer un terrain propice à un développement économique global, souhaitant plein succès à ce dialogue national inclusif.



Hissein Brahim Taha a affirmé le soutien et la solidarité de l'OCI avec le Tchad pour surmonter tous les obstacles et promouvoir la paix et la stabilité.