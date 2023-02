L'OCI condamne fermement la profanation du Saint Coran en Europe

Le Comité exécutif de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a organisé une réunion extraordinaire à Djeddah, au siège du secrétariat général de l’OCI, pour discuter du récent acte de profanation du Saint Coran en Suède, aux Pays-Bas et au Danemark.



Au cours de cette réunion, le Comité a condamné fermement ces actes ignobles et appelé les gouvernements concernés à prendre des mesures pour éviter leur répétition.



Le Comité a également déploré la multiplication mondiale des incidents d’intolérance raciale et religieuse, y compris l’islamophobie. Il a exhorté tous les États membres des Nations unies, à mettre en œuvre le paragraphe 150 de la Déclaration et du Programme d'action de Durban qui encourage le respect universel des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous.



En outre, le Comité a rappelé les résolutions et déclarations pertinentes du Sommet islamique et du Conseil des ministres des Affaires étrangères (CMAE), notamment celles sur la lutte contre l’islamophobie et la profanation du Saint Coran. Il a également rappelé la résolution 66/167 de l’Assemblée générale des Nations unies et la résolution 16/18 du Conseil des Droits de l’Homme des Nations unies.



Le Comité a souligné la nécessité de faire en sorte que le droit de liberté d’expression soit exercé de manière responsable, et conformément aux lois et instruments relatifs aux droits humains internationaux. Il a également réitéré l’importance de promouvoir le dialogue, l’entente et la coopération entre les religions, les cultures et les civilisations pour la paix et l’harmonie dans le monde.



Enfin, le Comité exécutif de l’OCI a appelé à un monde plus tolérant, où les gens peuvent vivre en paix et en harmonie, en respectant les droits de chacun et les différences religieuses et culturelles.