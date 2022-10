L'OCI organise un symposium pour explorer comment aborder et gérer les épidémies à l'avenir

Le 10 octobre 2022, le Secrétariat général de l’OCI organisera un symposium sur le thème "Renforcement de la communication dans le monde contemporain post-coronavirus : renforcement du dialogue entre le monde musulman et les autres grandes civilisations".



Le symposium est organisé sur la base de la résolution n° 1/48-C de la 48ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’OCI, et vise à explorer les points de vue du monde islamique sur la façon dont il perçoit la pandémie mondiale et sur le meilleur moyens de faire face à ce genre de situations dans une perspective civilisationnelle ; ainsi que sur la manière dont la coopération internationale devrait être à cet égard.



Le symposium vise également à tirer parti des expériences des principaux pays et civilisations dans la gestion de la lutte contre les épidémies mondiales, en particulier leurs préparatifs à tout danger futur similaire, ainsi qu'à renforcer la coopération entre l'Organisation de Coopération islamique et les principaux pays pour faire face à ces dangers mondiaux.



Le symposium sera présidé par le Secrétaire général adjoint aux Affaires humanitaires, culturelles et sociales, l'Ambassadeur Tarig Ali Bakheet.



Des experts et des universitaires prendront également la parole lors de sessions traitant des expériences des pays pendant la pandémie de Coronavirus et au-delà. Les États membres de l'OCI seront invités à participer à ce symposium d'une journée.