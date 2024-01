L'OCI renouvelle sa position de non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres

Le secrétariat général de l'Organisation de coopération islamique (OCI) suit avec une grande préoccupation l'évolution de la situation dans la région du Moyen-Orient, les graves répercussions qui en résultent et la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de certains États membres de l'OCI.



Conformément aux principes et objectifs contenus dans les Chartes de l'Organisation de coopération islamique et des Nations Unies et aux normes internationales, qui appellent au respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des États membres, ainsi qu'au respect des principes de bon voisinage et du droit international et des normes, le secrétariat général renouvelle la position ferme de l'Organisation de coopération islamique en faveur de l'unité de l'Irak et de tous les États membres, de son indépendance et de sa souveraineté sur toutes ses terres.



À la lumière de l'évolution de la situation dans la région, le secrétaire général de l'OCI, Hissein Brahim Taha, appelle au déploiement de tous les efforts pour que la paix prévale dans la région et que ses pays jouissent de la sécurité, de la paix, de la stabilité et de la prospérité.