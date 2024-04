L’OMS en mission de supervision au Tchad

Expliquant l’objet de la rencontre, la représentante de l’OMS a dit que l’arrivée de l’expert permet de faire la revue programmatique, axée sur les normes, la gestion des ressources, s’assurer des conditions de travail, le positionnement stratégique de l’OMS, de pérenniser les acquis et de de corriger les insuffisances pour plus de sucés dans le partenariat.



Kaboré Patric du bureau régional de l’Organisation Mondiale de la Santé a dit que son séjour au Tchad, est un exercice participatif et de supervision pour proposer des solutions et d’analyser la situation, l’appréciation de la présence de l’OMS et sa réponse aux préoccupations du pays, la coopération technique, la stratégie opérationnelle, la vision partagée pour les priorités d’actions du ministère et de l’OMS et d’accompagner le pays à mettre en œuvre son plan national de développement sanitaire.



Il va travailler avec les cadres du ministère pour une large appréhension des besoins et de réfléchir sur les possibilités de renforcer la perspicacité et l’engagement de l’OMS.



Les responsables présents ont axé leurs propos sur lutte contre les maladies, le renforcement de la surveillance, la prévention, la détection et la réponse aux défis sanitaires.



Le renforcement du dispositif, l’accompagnement du pays en matière en d’exécution, de planification, l’appui de l’OMS pour la santé de reproduction n’ont pas été perdu de vue.



Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a remercié la représentante pour son courage et parlé des aspects opérationnels et stratégies et de la place de la communauté dans la chaîne pyramidale tout en évoquant Les défis qui ont impacté négativement le système de santé notamment la crise de l’Est et le rôle de l’OMS dans la coordination des interventions des partenaires en vue d’atteindre les résultats escomptés.



L’assistance technique et l’identification des besoins, la capacité programmatique, l’harmonisation des interventions, le renforcement des ressources humaines et des structures, la couverture santé universelle, l’homogénéité des équipes, le renforcement des rencontres et missions conjointes ont été également développés par le ministre.



Dr Abdelmadjid Abderahim a fait mention aussi de la réalisation des centrales d’oxygène prévues dans les provinces, la lutte contre la malnutrition, la collaboration exemplaire et la meilleure coordination des interventions. Le ministre de la santé publique et de la prévention a souligné ensuite la volonté des plus hautes autorités du pays à soutenir les actions pour plus d’efficacité et d’efficience afin de redynamiser le système de santé.