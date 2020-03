L'OMS exhorte les pays africains à intensifier leur réponse au COVID-19

La Région africaine connaît une augmentation rapide du nombre de cas confirmés signalés de COVID-19, avec une hausse quotidienne de 25 % au cours des cinq derniers jours. Aujourd'hui, 39 pays ont signalé un total de 216 cas au cours des dernières 24 heures, ce qui représente une augmentation significative par rapport au mois dernier, lorsqu'un pays de la région signalait une poignée de cas. Depuis le début de l'épidémie, 39 pays ont signalé plus de 1 800 cas de COVID-19, avec 31 décès.

Alors que le monde s’active pour endiguer la propagation du virus, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans la Région africaine appelle les pays à mettre en œuvre des actions critiques dans les deux seaines à venir, tant qu'il est encore temps d'empêcher l'épidémie dans la région de submerger les services de santé. « Il s'agit d'une évolution très spectaculaire. Il est très important que les pays continuent à travailler très dur pour contenir la propagation du COVID-19, tout en se préparant à une expansion plus large du virus », a déclaré Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. « Chaque composante de chaque gouvernement doit travailler ensemble pour empêcher ce virus de faire des ravages en Afrique. Les pays doivent profiter de cette fenêtre d'opportunité de deux semaines pour intensifier leurs actions avant qu'il ne soit trop tard. »

Dans une stratégie en dix points publiée aujourd'hui, l'Organisation appelle à la création d'un couloir humanitaire pour faciliter le déploiement du personnel et l'expédition de matériels, et exhorte les gouvernements et le secteur privé à accroître les fournitures et les équipements médicaux.

Dans le cadre de son plan, l'OMS demande également aux pays d'augmenter le nombre de travailleurs de santé déployés en réaffectant du personnel, en renforçant l'éducation à la santé publique pour aider les communautés à rester en sécurité et à protéger les autres, et en identifiant et équipant des structures pour traiter et isoler les patients.

L'OMS a mobilisé et réaffecté son personnel, formé davantage d'intervenants d'urgence, notamment par le biais de sessions en ligne, et soutenu une coordination efficace des interventions dans le cadre de la réponse au COVID-19.

« Notre priorité absolue est de soutenir les pays africains dans leur réponse. Nous avons besoin que tous les pays agissent maintenant - à la fois pour empêcher le virus de se propager et pour aider à soutenir les efforts de préparation et de réponse dans les pays vulnérables », a déclaré Dr Moeti.

La nécessité d'une action urgente en Afrique est évidente. Contrairement à ce qui se passait auparavant, dernièrement des cas ont été signalés de personnes atteintes après avoir été en contact avec d’autres personnes qui ont voyagé à l'intérieur du continent.

Certaines autorités nationales ont pris des mesures proactives pour limiter ou empêcher les interactions sociales, ou pour mettre en place des dispositifs de quarantaine et d'isolement. Aussi utiles que puissent être de telles mesures, s'en remettre à elles seules ne suffit pas. Des actions essentielles de santé publique sont nécessaires : un système de surveillance solide, un dépistage efficace, une recherche efficace des contacts, des messages de santé publique faciles à suivre et des mesures de traitement appropriées et ciblées sont tous nécessaires en conjonction avec l'isolement et la mise en quarantaine.

Stratégie en 10 points du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique :

1. Mobiliser et réaffecter le personnel pour renforcer la surveillance, les soins médicaux et la sensibilisation du public.

2. Former davantage d'intervenants, notamment par le biais de sessions en ligne, pour renforcer la réponse.

3. Coordonner efficacement le travail de toutes les parties prenantes afin d'améliorer la détection précoce et les soins cliniques.

4. Établir des couloirs humanitaires pour faciliter les déploiements d'urgence et les expéditions de matériels.

5. Rassembler le monde entier, y compris le secteur privé, pour renforcer les fournitures et les équipements médicaux essentiels.

6. Éduquer les communautés à se protéger et à protéger les autres.

7. Mettre en place des équipes scientifiques et de recherche pour guider la réponse, en tenant compte des spécificités de l'Afrique.

8. Contenir rapidement la propagation du virus pour limiter les retombées économiques.

9. Aider les personnes vulnérables, principalement celles qui ont besoin d'aide humanitaire, et assurer la continuité des services essentiels de routine.

10. Créer des systèmes de solidarité pour l'action en Afrique, Sud-Sud et Nord-Sud, et atténuer les perturbations socio-économiques.