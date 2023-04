L'ONAPE au Tchad : mettre l'accent sur la formation professionnelle pour résoudre le problème de chômage

Au cours de cette soirée, l'ONAPE a remis des certificats de reconnaissance aux entreprises privées, ONG et institutions locales qui œuvrent en faveur de l'emploi des jeunes.



La formation professionnelle apparaît comme une solution concrète pour pallier les problèmes de chômage au Tchad.



Les jeunes doivent être encouragés à se former pour acquérir les compétences nécessaires à leur insertion professionnelle, tandis que les entreprises doivent être incitées à recruter et à investir dans la formation de leurs employés.