L'ONG AHA encourage le Tchad à proposer une médiation pour résoudre la crise au Soudan

Le gouvernement tchadien, en tant que pays voisin du Soudan, joue un rôle d'influence significatif dans la région et peut agir en tant que médiateur impartial. "Nous sommes convaincus que le leadership et l'engagement en faveur de la paix du Président de la Transition peuvent faciliter un dialogue constructif et positif entre les parties en conflit, contribuant ainsi à une résolution pacifique du conflit au Soudan", relève l'ONG.



"Nous exhortons donc le Président de la Transition à utiliser sa position de médiateur impartial pour encourager les belligérants à s'asseoir autour de la table de la fraternité. Son implication active et son soutien aux négociations entre les forces du Général Burhan et les FSR du Général Hemeti contribueraient grandement à créer un environnement propice à la paix et à la stabilité dans la région", préconise l'AHA.