L’ONU est préoccupée par les conséquences des inondations pour la santé des Libyens

Il est ajouté que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) prend des mesures préventives pour empêcher une nouvelle crise dévastatrice dans la zone visée par la catastrophe naturelle.



Neuf services humanitaires onusiens travaillent pour secourir les sinistrés, en leur livrant des médicaments, des produits alimentaires et des biens de première nécessité.



Le cyclone Daniel s’est abattu sur le nord-est de la Libye le 10 septembre, en apportant sur des villes méditerranéennes des vents très forts et des pluies diluviennes. Les averses ont considérablement endommagé les infrastructures: de nombreux immeubles et hôpitaux ont été inondés. C’est la ville de Derna où deux barrages ont été détruits qui a été particulièrement affectée. Selon le Croissant-Rouge, c’est la destruction de ces deux barrages qui a causé un nombre particulièrement élevé de victimes dans la région. Les autorités libyennes avaient décrété un deuil de trois jours dans le pays.