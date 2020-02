L'ONU et l’Union Africaine se félicitent de la tenue du 4ème sommet quadripartite avec la République démocratique du Congo, la République d’Ouganda, la République du Rwanda, et la République d’Angola

L’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Xia Huang, et le Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union Africaine pour la Région des Grands Lacs et le Burundi, Basile Ikouébé, ont pris note du communiqué du Sommet Quadripartite qui a eu lieu le 21 février 2020 à Gatuna/Katuna à la frontière entre le Rwanda et l’Ouganda.

Ils se félicitent des progrès enregistrés ainsi que de l’engagement ferme du Président Yoweri Kaguta Museveni et du Président Paul Kagamé dans la mise en œuvre du Protocole d’Entente signé à Luanda (en Angola) le 21 août 2019 afin de normaliser les relations entre leurs deux pays.

L’Envoyé spécial et le Représentant spécial apprécient hautement l’implication décisive du Président João Lourenço et du Président Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ce processus depuis le début.

L’Organisation des Nations Unies et l’Union Africaine souhaitent réaffirmer leur disponibilité à accompagner les efforts visant le renforcement de la confiance entre les dirigeants, l’amélioration des relations et l’intensification de la coopération entre les pays de la région en vertu de l’Accord Cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs.