L’Opep et le Nigéria discutent de la reprise du marché après le Covid-19

La réunion bilatérale Opep-Nigéria qui a eu lieu la semaine dernière a envoyé un autre signal du dialogue et de la coopération solides entre l’Ooeo et le plus grand pays producteur d’Afrique.

Un tel dialogue est essentiel pour le respect de l’accord de réduction de la production mondiale de l’Opeo d’avril dernier, auquel tous les pays membres africains de l’Opep se sont ralliés. Le soutien du Nigéria à la stabilité du marché mondial et à la coopération énergétique est important et donne confiance aux opérateurs et futurs investisseurs qui cherchent à faire des affaires en Afrique de l’Ouest.

« Les producteurs africains et les entreprises de services sont les plus durement touchés en cas de volatilité du marché. La direction de ces discussions par S.E. Mohammed Sanusi Barkindo et le Dr, Ayed S. Al-Qahtani envoie un message fort selon lequel la collaboration et le respect des principes d'un marché stable sont bons pour le Nigéria, ses producteurs et l'économie en général », a déclaré NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie.

« Nous continuons d’appuyer le gouvernement du Nigéria et le ministère des Ressources pétrolières du pays dans leurs efforts visant à améliorer l’environnement des affaires et à faire rebondir l’industrie après le Covid-19. Nous pensons qu’ils ont raison d’en faire une priorité et nous nous félicitons ces initiatives audacieuses des dirigeants nigérians », a-t-il ajouté.

Le cycle d’appel d’offres en cours au Nigéria pour les champs marginaux a été lancé au début de cette année et a déjà rencontré un succès considérable, attirant des centaines de soumissionnaires. Le cycle devrait déboucher sur une nouvelle vague de développement de contenu local au Nigéria, un pays déjà largement considéré comme l'exemple le plus réussi de contenu local et de renforcement des capacités à travers le continent.

