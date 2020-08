L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) récompense l’engagement du Professeur KUMAKO Vinyo dans la lutte contre le tabac

Chaque année, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale sans tabac le 31 mai, par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires mondiaux, le Directeur Général de l’OMS décerne un prix honorifique aux personnalités qui, ont œuvré de manière exceptionnelle à la mise en œuvre de la convention cadre de l’OMS sur la lutte antitabac.

Pour l’année 2020, le Togo a été à l’honneur !! Le Professeur KUMAKO Vinyo Kodjo, chef du Programme antitabac au Ministère de la santé et de l’Hygiène Publique, fait partie des 6 personnalités dans la région africaine de l’OMS à recevoir cette prestigieuse médaille.

En guise de reconnaissance de son engagement dans la lutte contre le tabagisme, une cérémonie de remise du prix au Pr Kumako a été organisée conjointement par le ministère de la santé et l’OMS ce 13 Août 2020.

La Directrice de cabinet Mme AKAKPO Midoamegbe, représentant du ministre de la santé a exprimé sa satisfaction et l’engagement du gouvernement à faire mieux « Avec ce prix nous exprimons notre profonde gratitude à l’OMS, pour la reconnaissance des heures de travail de lundi à dimanche, des discussions parfois houleuses mais nécessaires pour en arriver à ce niveau. Ce prix est un défi pour nous galvaniser à faire encore mieux et surtout à plus nous battre pour un Togo respectueux des mesures en vigueur par rapport à la consommation et à la vente du tabac et des produits dérivés »

Pour la Représentante de l’OMS, Dr DIALLO Fatoumata Binta Tidiane, cette cérémonie, bien que très modeste est très importante pour l’OMS. En remettant le prix décerné au Pr Kumako par le Directeur Général de l’OMS composé d’une médaille et d’un certificat honorifique, la représentante de l’OMS n’a pas manqué de féliciter le Togo pour tous les efforts mis en œuvre pour la lutte contre le tabac. « Ils sont nombreux à postuler à ce prix mais dans toute la région Africaine de l’OMS, seuls 6 sont primés. Et le Togo en fait partie grâce aux efforts conjugués des différents acteurs. Au nom du Directeur Général et de la Directrice régionale pour l’Afrique, je tiens à vous féliciter personnellement mais surtout à féliciter le pays, le ministère de la santé et toute l’équipe et surtout les travailleurs de l’ombre pour cette reconnaissance. La lutte contre le tabac doit être renforcée aussi bien dans les politiques et textes, que dans les faits. L’OMS sera toujours à vos côtés pour vous appuyer au renforcement de la lutte »

Le récipiendaire, Professeur Kumako Vinyo tout ému, a surtout remercié ses collègues pour les efforts consentis et l’OMS pour l’accompagnement permanent « Ce prix est comme un ballon d'or décerné à une personne suite au travail d'une équipe. Je suis fier de le recevoir au nom de l'équipe nationale togolaise de lutte contre les maladies non transmissibles. Je voudrais particulièrement remercier le professeur Belo Moufo pour sa confiance et son appui permanent. Je voudrais particulièrement témoigner ma gratitude à Madame La représentante de l’OMS pour son leadership qui a permis au Togo d’avoir ce prix aujourd’hui. » a- t-il déclaré tout ému

Cette cérémonie a connu la présence de la Directrice Générale de la planification et des informations sanitaires, Professeur VOVOR Ahoefa Peace, du Chef de la Division de lutte contre les maladies non transmissibles Professeur Belo Moufo, des responsables de divers départements du ministère de la santé impliqués dans la lutte contre les maladies non transmissible et aussi des représentants du ministère du commerce sans oublier les collègues de l’OMS.

A noter que le Togo a été parmi les premiers pays à ratifier la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac le 15 Novembre 2005 ; il a ratifié également le Protocole sur le commerce illicite du tabac le 30 janvier 2018, adopté et promulgué la loi 2010 – 017 du 31 décembre 2010, portant réglementation de la production, de la commercialisation et la consommation du tabac et ses produits dérivés.

La lutte antitabac est multisectorielle avec une forte implication du ministère du commerce, l’Assemblée nationale, des ONG et associations aussi bien nationales que régionale qu’internationales.

L’OMS est le partenaire principal pour la mise en œuvre de la convention cadre, des activités de plaidoyer, de renforcement de capacités nationales et la conduite de diverses études et évaluations.