L'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et la L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) feront la promotion d’opportunités écologiques afin d’augmenter les emplois des jeunes africai

En marge de la Conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD7), l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Union Africaine (UA) ainsi que de nombreux autres partenaires, ont lancé l'Initiative phare visant à augmenter les emplois des jeunes dans l'agriculture et l'agroalimentaire en Afrique.

L'Afrique a la plus jeune population au monde avec plus de 600 millions de jeunes sur le marché du travail.

En se basant sur les principes de la Coopération Sud-Sud et Triangulaire, cette initiative vise à améliorer l'environnement commercial en créant davantage d'emplois et d'opportunités pour les jeunes africains. Sa principale mission est de fournir une aide technique, de développer les capacités et de faciliter le partage de connaissances pour les entreprises lancées par des jeunes en encourageant les chaînes de valeur agricoles. Dans cette optique, il est essentiel d'investir de manière responsable dans le secteur agricole afin de développer les zones rurales et de réduire les disparités entre zones rurales et urbaines grâce notamment à des partenariats entre le secteur public et privé.

« Lorsque nous parlons du potentiel humain en Afrique, nous parlons surtout des jeunes. Les agro-entreprises africaines devraient générer un marché estimé à 1 trillion de dollars d'ici 2030. L'agriculture et l'agroalimentaire ont un potentiel inestimable et inexploité pour relever les défis liés au chômage des jeunes, » a déclaré Qu Dongyu, Directeur général de la FAO.

La démocratisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) peut améliorer la capacité des jeunes à innover et à entreprendre. Ces technologies connectent les petits agriculteurs aux marchés, permettent de réduire les frais de transaction et créent de nouvelles opportunités d'éducation et des formations techniques pour les zones rurales reculées.

« L'Agenda 2063 pour l'Afrique a pour ambition d'assurer la prospérité pour tous grâce à une croissance inclusive et durable, stimulée surtout par le potentiel des femmes et des jeunes, » a indiqué Li Yong, Directeur général de l'UNIDO. « Intégrer la jeunesse dans l'agriculture et l'agroalimentaire est une étape prioritaire pour pouvoir mettre en œuvre le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA), » a-t-il ajouté.

Le lancement de l'Initiative phare de la FAO et de l'UNIDO reflète les engagements mondiaux pris afin de réaliser les Objectifs de développement durable (ODD) et invite tous les acteurs du secteur à agir afin de renforcer la collaboration en élaborant notamment des plans et une plateforme qui faciliteront la création de partenariats et la mobilisation de ressources. L'Afrique doit promouvoir l'emploi chez les jeunes et le travail indépendant dans le cadre de sa stratégie de développement.