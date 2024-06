L'Ouganda s'associe au groupe Streit pour la production locale de véhicules blindés

La décision de l'Ouganda de s'associer à Streit, un leader mondial de la fabrication de véhicules blindés, s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer les capacités de défense nationale: La production locale de véhicules blindés permettra à l'Ouganda de mieux équiper ses forces armées et de répondre aux besoins de sécurité intérieure. Cela réduira la dépendance à l'égard des importations de défense et contribuera à la souveraineté nationale.

Stimuler l'économie locale: La création de NEC-Streit Uganda Ltd devrait créer des emplois, stimuler la croissance économique et favoriser le transfert de technologie. Cela contribuera à la diversification de l'économie ougandaise et à la création de compétences spécialisées dans le secteur de la fabrication de défense.

Accéder à de nouveaux marchés: L'usine de production a pour objectif de répondre non seulement aux besoins de l'armée ougandaise, mais également d'exporter des véhicules blindés vers d'autres pays africains et du monde entier. Cela permettra à l'Ouganda de capitaliser sur son expertise croissante dans le domaine de la fabrication de défense et de générer des revenus supplémentaires.