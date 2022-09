L'UA et la CPI échangent sur "des perspectives de développement des relations"

Les deux réunions ont été l'occasion d'échanges fructueux sur les valeurs et objectifs communs de la CPI et de l'Union africaine, notamment l'objectif de mettre fin à l'impunité pour les crimes les plus graves au regard du droit international et de rendre justice aux victimes, indique la CPI.



Des perspectives de développement des relations entre les deux organisations ont également été abordées, notamment à travers une communication plus étroite. L'objectif de promouvoir la ratification universelle du Statut de Rome a également figuré dans les discussions.



Avec 33 membres, les États africains forment actuellement le plus grand groupe régional parmi les États parties au Statut de Rome, le traité fondateur de la Cour.



La vice-présidente de l'Assemblée des États parties au Statut de Rome, l'ambassadrice Kateřina Sequensová, a également assisté à la rencontre.