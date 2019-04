L'UA signe un protocole d'accord avec Africa 24 news network

La Commission de l'Union africaine et le Groupe Africa 24 ont signé un protocole d'accord qui permettra aux deux institutions de collaborer dans le cadre d’un partenariat visant à élaborer et à diffuser des contenus pour promouvoir l'image de l'Afrique ainsi que le récit de son développement.



Ce partenariat avec Africa 24 figure parmi nombre d’initiatives en cours menées par l'Union africaine afin de mieux se connecter avec ses citoyens et de nouer des partenariats avec les entreprises du secteur privé en Afrique, tel que prévu dans les réformes institutionnelles de l’UA en cours. Le partenariat avec Africa 24 vient également faire valoir à nouveau la volonté de l'Union africaine de collaborer avec des partenaires qui partagent l'objectif commun de vulgariser l'Agenda 2063, cadre stratégique de l'Afrique pour faire avancer le développement et la croissance inclusifs et durables, et pour contribuer à l’élaboration d’ un récit positif du potentiel passé, présent et futur de l'Afrique destiné aux publics tant sur le continent que dans le monde.



La Directrice de l'information et de la communication de la Commission de l'UA, Mme Leslie Richer, a affirmé qu’il s'avère indispensable pour l’Organisation continentale de travailler en étroite collaboration avec les médias africains, notamment dans les efforts qu'elle déploie afin de sensibiliser davantage le public à son mandat et à ses programmes et de veiller à ce que les médias africains et autres fournisseurs de contenu produisent des connaissances au niveau local, qui soient pertinentes, promeuvent le récit du développement de l’Afrique et renforcent l'influence et la position de l'Afrique sur les questions africaines et mondiales. Elle a par ailleurs réaffirmé que, seul un partenariat avec les médias africains qui sont eux-mêmes parties prenantes au processus de développement du continent peut contribuer à susciter l'intérêt du public et à mobiliser son soutien en faveur des initiatives de l'Agenda 2063 axées sur la promotion de l'intégration régionale et du développement économique, à savoir, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le Passeport africain, la libre circulation des personnes, le Marché unique du transport aérien africain (SAATM) et le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique (PDDAA).



Pour sa part, M. Constant Nemale, Fondateur du Groupe Africa 24 s'est félicité du partenariat avec l'Union africaine, qui vient consolider le Programme de l’Africa 24 «Believe in Africa» (ou Croire en l’Afrique) qui a pour objectif de promouvoir les institutions et entreprises commerciales africaines et leurs efforts visant à promouvoir la croissance et le développement durable sur le continent. M. Nemale a ensuite déclaré : «Nous croyons fermement que ce partenariat novateur avec l'Union africaine va motiver notre entreprise à réaliser son plein potentiel et à devenir l'un des plus grands groupes de médias en Afrique et un réseau de référence pour la diaspora africaine à travers le monde. Africa 24 est le réseau le plus suivi dans les pays francophones d’Afrique, un véritable témoignage de la demande de ce contenu. En contribuant ainsi à la promotion de la Vision de l'UA, notre objectif est de devenir le réseau le plus influent pour l'Afrique et la diaspora africaine dans le monde, grâce au lancement de Africa 24 en anglais, arabe, portugais et diverses autres langues africaines ».



M. Nemale a invité les décideurs africains, les maisons de médias et les institutions à trouver les voies et moyens de travailler en étroite collaboration, notamment grâce à des réseaux régionaux comme Africa 24 afin de promouvoir une prise de conscience au niveau continental, ainsi que les opportunités de développement qui existent pour les populations africaines dans leur mère patrie.