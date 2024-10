L'UDP de Max Kemkoye se reconfigure pour un nouveau souffle

L'Union des Démocrates pour le Développement et le Progrès (UDP) a entamé un nouveau chapitre de son histoire. Lors d'une cérémonie solennelle présidée par son président, Max Kemkoye, le parti a procédé à l'installation de son nouveau bureau exécutif national.



Cette rentrée politique, placée sous le signe du renouveau, a rassemblé de nombreux militants et sympathisants, ainsi que des représentants d'autres formations politiques membres du GCAP.



Les 29 membres du bureau exécutif, désormais installés, ont pour mission de conduire le parti vers de nouveaux horizons. Dans son discours, Max Kemkoye a souligné l'importance de cette nouvelle équipe dans le contexte politique actuel du Tchad. Il a exhorté les nouveaux élus à faire preuve de courage, de détermination et de perspicacité pour relever les défis qui les attendent.



"En décidant de vous afficher fèrement aujourd'hui, vous serez soumis à des contraintes, menaces et pressions maximales", a-t-il averti, avant d'ajouter : "Mais à vous, je ne vous demande pas d'être un roseau mais un roc intrépide, un acier inoxydable mais aussi remard aux oreilles droites, fin et rusé pour vous et pour le Parti ainsi qu'un aigle à vue pergante, à bec puissant et tranchant qui ne s'amuse pas avec sa proie mais et surtout de vous munir de son génie, de son esprit , de son talent supérieur face au contexte politique actuel de notre pays."



Cette restructuration de l'UDP intervient à un moment charnière de la vie politique tchadienne. Le parti, comme de nombreux autres, doit faire face à de nombreux défis, notamment la crise économique, les tensions sociales et la compétition électorale à venir.



Les prochains mois s'annoncent décisifs pour l'UDP. Le nouveau bureau exécutif aura à cœur de mettre en œuvre les orientations définies par le parti et de consolider sa base électorale.