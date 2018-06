L’UE promet 500 milliards FCFA au Togo entre 2014 et 2020 pour soutenir les projets socio-économiques

Lomé, le 04 juin 2018- « L’économie togolaise et les efforts du gouvernement togolais en matière d’amélioration du climat des affaires continueront de bénéficier du soutien de l’Union européenne (UE) ». C’est ce qu’a dit le Commissaire européen à la Coopération Internationale et au Développement, Neven Mimica la semaine dernière lors de la cérémonie d’inauguration du 4ème lac à Lomé.



En effet, s’adressant au Président Faure Gnassingbé dans son discours à l’occasion de l’inauguration du 4e Lac, le Croate a réaffirmé « avec force » l’engagement de l’UE à renforcer la coopération et l’appui à la matérialisation de la vision portée par le Chef de l’Etat togolais, « afin de parvenir à un développement inclusif ».



Cet engagement est surtout motivé par les réformes salutaires réalisées par Lomé au cours des deux dernières années. « Nous sommes encouragés par l'accent mis par votre gouvernement sur le développement du secteur privé et des investissements, dans la mise en œuvre des nouveaux programmes sociaux et le renforcement de la bonne gouvernance, dans le but de créer une croissance durable et inclusive », a déclaré le diplomate européen.



De façon concrète, l’engagement de Bruxelles devrait se matérialiser par une augmentation de l’enveloppe financière, dons y compris, en faveur du Togo. A ce titre, Neven Mimica a indiqué que sur la période 2014-2020, l’UE prévoit de porter son enveloppe globale orientée vers les secteurs socio-économiques à 760 millions d’euros (500 milliards de FCFA). Sont concernés les secteurs sensibles comme l’éducation, l’agriculture, la santé, l’énergie, l’eau et l’assainissement, la sécurité, les transports et le commerce.



Rappelons qu’outre l’inauguration du 4ème lac auquel il a pris part au côté du chef de l’Etat, Neven Mimica a également participé aux travaux de la 43ème session des ministres ACP/UE qui s’est déroulée à Lomé du 30 mai au 1er juin dernier.