L'UE suspend une aide militaire de 10 millions d'euros destinée au Tchad

L'Union européenne a suspendu une aide militaire de 10 millions d'euros pour les Forces armées tchadiennes en raison de tensions entre N'Djamena et Berlin, informe Africa Intelligence.



Le Comité politique et de sécurité de l'UE a décidé de suspendre un plan d'aide militaire en faveur des FAT, qui s'élevait à près de 10 millions d'euros via la Facilité européenne de paix. Cette suspension intervient après l'expulsion de l'ambassadeur d'Allemagne à N'Djamena et l'expulsion de l'ambassadrice tchadienne de Berlin.



Les autorités de transition du Tchad ont qualifié l'attitude de l'ambassadeur allemand de "discourtoise" et de "non-respect des usages diplomatiques".