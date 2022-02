L’UNESCO condamne l'assassinat du journaliste Evariste Djaï-Loramadji au Tchad

La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a condamné l'assassinat du journaliste de radio communautaire Evariste Djaï-Loramadji dans le village de Sandana, à quelque 600 kilomètres au sud-est de la capitale tchadienne N'Djamena, le 9 février, selon une déclaration parvenue vendredi à Alwihda Info.



"Je condamne le meurtre d'Evariste Djaï-Loramadji", a déclaré le Directeur général. "Je demande aux autorités d'enquêter sur l'attaque qui a coûté la vie à Djaï-Loramadji et à d'autres civils et de traduire les responsables en justice."



Evariste Djaï-Loramadji a été abattu alors qu'il faisait un reportage pour une radio communautaire, Radio Lotiko, sur une attaque des éleveurs locaux contre les agriculteurs de son village. Au moins dix autres personnes ont été tuées lors de cette attaque.



L'UNESCO promeut la sécurité des journalistes par le biais de la sensibilisation mondiale, du renforcement des capacités et d'une série d'actions, notamment dans le cadre du plan d'action des Nations unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité.