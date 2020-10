L’UNESCO organise un sommet mondial sur l’éducation pour fixer les priorités du redémarrag e de l’apprentissage et en protéger le financement

L’UNESCO, en partenariat avec les gouvernements du Ghana, de la Norvège et du Royaume-Uni, organise une réunion virtuelle sur l’éducation dans le monde les 20 et 22 octobre. La réunion vise à obtenir des engagements de la part des dirigeants pour la protection du financement de l’éducation lors du redressement post-épidémique et à parvenir à […]

L’UNESCO, en partenariat avec les gouvernements du Ghana, de la Norvège et du Royaume-Uni, organise une réunion virtuell...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...