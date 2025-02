L'UNICEF remercie la Ligue Islamique Mondiale pour son soutien à l'éducation au Tchad

L'UNICEF a exprimé sa profonde gratitude à la Ligue Islamique Mondiale pour son nouveau soutien financier destiné à renforcer les programmes éducatifs dans la province du Lac au Tchad. Cette contribution permettra d'offrir aux enfants tchadiens les outils nécessaires pour bâtir leur avenir.





La province du Lac, située dans l'extrême nord du Tchad, est l'une des régions les plus touchées par l'insécurité et les crises humanitaires. Les enfants de cette région sont particulièrement vulnérables et ont un accès limité à l'éducation. Grâce à ce partenariat avec la Ligue Islamique Mondiale, l'UNICEF pourra mettre en œuvre de nouveaux projets visant à améliorer la qualité de l'éducation et à augmenter le taux de scolarisation.





Les projets soutenus par cette contribution pourraient inclure :



La construction et la réhabilitation d'écoles : Pour offrir aux enfants un environnement d'apprentissage sûr et adapté.

: Pour offrir aux enfants un environnement d'apprentissage sûr et adapté. La formation des enseignants : Pour améliorer la qualité de l'enseignement et répondre aux besoins spécifiques des élèves.

: Pour améliorer la qualité de l'enseignement et répondre aux besoins spécifiques des élèves. La fourniture de matériel scolaire : Pour équiper les écoles et permettre aux élèves d'apprendre dans de meilleures conditions.

: Pour équiper les écoles et permettre aux élèves d'apprendre dans de meilleures conditions. Des programmes de sensibilisation pour encourager la scolarisation des filles et lutter contre les mariages précoces.

Ce partenariat entre l'UNICEF et la Ligue Islamique Mondiale est un exemple de solidarité internationale et démontre l'importance de travailler ensemble pour améliorer la vie des enfants les plus vulnérables.