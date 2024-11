L'Ukraine, la sécurité alimentaire et la coopération avec l'Afrique : Zelensky s'exprime

La sécurité alimentaire mondiale est devenue une préoccupation majeure avec la guerre en Ukraine, un grenier à blé de l'Europe. En réponse, l'Ukraine a lancé plusieurs initiatives pour garantir l'approvisionnement en céréales malgré le conflit, notamment l'initiative céréalière mise en place avec la Turquie et les Nations Unies. Bien que la Russie se soit retirée de cet accord, l'Ukraine persiste à utiliser ce canal pour aider à stabiliser les marchés alimentaires mondiaux.



Dans ce cadre, l'Ukraine se positionne comme un partenaire fiable pour l'Afrique en matière de sécurité alimentaire, défend le dirigeant ukrainien Zelensky. Le pays envisage la création de "maisons céréalières" en Afrique, des dépôts destinés à stocker les céréales ukrainiennes. Ce projet vise non seulement à assurer une réserve alimentaire pour les pays africains mais aussi à renforcer les liens économiques et diplomatiques à travers des échanges bénéfiques mutuels.



Défis et perspectives des relations économiques entre l'Ukraine et l'Afrique



L'Ukraine est confrontée à d'importants défis dans le renforcement de ses relations économiques avec l'Afrique, en particulier en raison du contexte de guerre et des sanctions internationales. Malgré ces obstacles, l'Ukraine cherche à exploiter ses secteurs clés comme l'agriculture, la technologie et la défense pour établir et développer des relations économiques avec l'Afrique.



Les domaines de coopération incluent non seulement l'exportation de céréales mais aussi le partage de technologies, notamment dans les secteurs de la défense et de l'agriculture de précision, détaille le chef de l'État Zelensky. L'Ukraine propose également des formations et des transferts de connaissances, particulièrement dans la gestion et la logistique céréalière, ce qui pourrait grandement bénéficier aux pays africains en quête de modernisation de leurs propres secteurs agricoles.