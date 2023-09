AFRIQUE L'Union Africaine appelle à l'action concrète contre le changement climatique

Par Alwihda - 7 Septembre 2023



Le Président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, a prononcé un discours percutant lors du Sommet Africain Sur Le Climat, mettant en lumière les défis cruciaux que le continent africain doit relever face au changement climatique et appelant à des actions concrètes.

M. Faki Mahamat a commencé par souligner les conclusions alarmantes du récent rapport du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Changement Climatique (GIEC) qui indique que l'Afrique se réchauffe à un rythme plus rapide que le reste du monde. Il a averti que si cette tendance n'était pas inversée, le changement climatique aurait un impact dévastateur sur les économies africaines.



Le Président de l'Union Africaine a mis en avant le fait que les changements climatiques ont déjà réduit la productivité agricole de 34% depuis 1961, ce qui exerce une pression insoutenable sur les systèmes alimentaires du continent. Il a également mentionné les phénomènes météorologiques imprévisibles tels que les sécheresses prolongées et les inondations dévastatrices qui ont des conséquences graves sur la population africaine.



M. Faki Mahamat a cité des exemples concrets, comme la sécheresse qui a touché 18 millions de personnes dans la Corne de l'Afrique en 2022/2023 et le cyclone tropical Fred qui a affecté plus de 1,2 million de personnes et causé la mort de plus de 700 personnes. Les pertes économiques dues aux catastrophes naturelles en Afrique sont estimées entre 20 et 35,5 milliards de dollars américains entre 2019 et 2023.



Le Président de la Commission de l’Union Africaine a souligné que le changement climatique affecte tous les secteurs, y compris l'accès à l'eau potable et à des systèmes d'assainissement adéquats. Il a noté que l'Afrique a besoin d'investissements massifs, estimés à environ 170 milliards de dollars par an, pour répondre à ses besoins en infrastructures.



Malgré ces défis, M. Faki Mahamat a salué les efforts des gouvernements africains qui ont consacré environ 3,5% de leur PIB au développement des infrastructures au cours des 20 dernières années. Cependant, il a souligné que davantage d'investissements sont nécessaires, en citant la Chine et l'Inde qui consacrent respectivement 7,7% et 5,2% de leur PIB aux infrastructures.



Le Président de la Commission de l’Union Africaine a conclu en appelant à des actions concrètes lors du Sommet des Nations Unies sur le Climat et de la COP28 aux Émirats Arabes Unis. Il a souligné la nécessité de mettre en avant les défis spécifiques de l'Afrique, tels que la situation au Sahel et dans la Corne de l'Afrique, la déforestation au bassin du fleuve Congo, les cyclones en Afrique australe et dans les États insulaires, et l'importance d'une réforme de l'architecture financière mondiale pour soutenir l'Afrique dans sa lutte contre le changement climatique.



M. Faki Mahamat a appelé à une justice collective envers l'Afrique, compte tenu de sa contribution limitée à la pollution mondiale et du fardeau de la dette qui entrave son développement. Il a souligné la nécessité d'une réforme globale, y compris des organes et institutions financières internationales, pour relever les défis du changement climatique et du financement des objectifs de développement durable en Afrique.



Le Président de la Commission de l’Union Africaine a exhorté l'Afrique à compter sur ses propres efforts, son leadership audacieux et son unité pour relever les défis du changement climatique et réaliser un avenir plus durable pour le continent.





