L'Université de Moundou forme ses enseignants pour une pédagogie innovante

L'Université de Moundou à la pointe de la pédagogie





Dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement et de répondre aux besoins évolutifs des étudiants, l'Université de Moundou a organisé une formation intensive à l'intention de six de ses enseignants-chercheurs. Cette formation, qui s'est déroulée du 30 janvier au 1er février 2025 à N'Djaména, a permis aux participants d'acquérir de nouvelles compétences en pédagogie universitaire.





Des compétences clés pour une pédagogie efficace





Les formateurs, issus de l'École Normale Supérieure de Ndjaména, ont abordé des thèmes variés tels que :



Les stratégies d'enseignement actif : Comment rendre les cours plus dynamiques et participatifs ?

L'évaluation des apprentissages : Quels outils pour mesurer les progrès des étudiants ?

L'utilisation des outils numériques : Comment intégrer les technologies dans l'enseignement ?



Ces nouvelles compétences permettront aux enseignants de l'Université de Moundou de mieux répondre aux attentes des étudiants et de les accompagner dans leur parcours académique.





Un investissement pour l'avenir





Le président de l'Université de Moundou s'est félicité de cette initiative, soulignant qu'elle s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue. Il a également appelé à la multiplication de ce type de formation pour toucher l'ensemble du corps enseignant.



Cette formation est une étape importante dans le développement de l'Université de Moundou et démontre sa volonté d'offrir à ses étudiants un enseignement de qualité, adapté aux défis du 21ème siècle.