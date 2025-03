L'agence S&P confirme la notation du Tchad au niveau « B-/B » avec une perspective stable

L'agence S&P a assorti cette note d'une perspective stable. A ce titre, la poursuite des réformes de diversification économique, l'amélioration du climat des affaires, la digitalisation des finances publiques, la force des relations avec les partenaires multilatéraux et bilatéraux, ainsi que la stabilité monétaire conférée par l'appartenance à la zone CEMAC, permettront de soutenir des perspectives favorables sur le crédit du Tchad à moyen terme. En particulier, le nouveau Plan National de Développement (PND) 2025-2030 en finalisation, contribuera davantage à l'essor de l'économie du Tchad.



Ainsi la confirmation de la note « B-/B » avec perspective stable jouera un rôle clé et catalyseur dans le cadre de la mobilisation des investissements, notamment du secteur privé au profit des projets identifiés dans le PND ainsi que d'autres. Et, cela assurera le renforcement de la stratégie de diversification des financements et l'attraction des investissements directs étrangers.